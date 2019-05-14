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Пропагандисты Путина опозорились с фейком с похорон Доренко

вторник, 14 мая 2019, 02:19
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Российский телеканал "Звезда" опубликовал фейковую новость о комментарии народной артистки СССР Елены Образцовой про похороны пропагандиста Сергея Доренко.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Канал "Звезда" предоставил не правдивую информацию о смерти Доренко. Они якобы взяли комментарий у Образцовой, которая посетила несостоявшиеся похороны журналиста и пообщалась с прессой. При этом Елена Образцова умерла 12 января 2015 года.

Отмечают, что статья под названием "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе" появилась на сайте телеканала в воскресенье, 12 мая. В тексте артистка "отметила", что Доренко никогда не шел на компромиссы и руководствовался в своей профессиональной деятельности только правдой. "Низкий ему поклон и вечная память", - якобы заявила Образцова.

На данный момент новость на сайте "Звезды" удалена, ее также нельзя найти в кэшах "Гугла" и "Яндекса", однако она есть в поисковой выдаче "Яндекса".

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали шесть неожиданных версий смерти российского пропагандиста Сергея Доренко, который 9 мая погиб в Москве в результате ДТП.

Напомним, Госдума России 7 марта приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.

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