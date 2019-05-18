Непогода в Украине: появились фото и видео с высоты птичьего полета затопленных домов под Ровно

Под Ровно из-за масштабных дождей оказались затопленными десятки домов.

Фото и видео затопленных территорий с высоты птичьего полета опубликовала в субботу, 18 мая, пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

На данный момент спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим семьям, чьи дома подтопили грунтовые воды из-за сильных дождей.

Отмечается, что в Рокитновском районе ситуация с подтоплением несколько сложнее, чем в других соседних районах.

Как сообщал "Апостроф", недавно появилось впечатляющее фото молнии, снятое под Киевом.

Кроме того, в Киеве после дождя поплыли дороги и переход метро.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.