​Стало известно о ЧП с самолетом, летевшим из Киева в Египет

Рейсовый самолет Киев - Шарм-эль-Шейх был вынужден совершить экстренную посадку в Одессе из-за информации о заминировании.

Об этом сообщает "Информатор".

"На линию 102 позвонил диспетчер и сообщил, что в аэропорту совершил экстренную посадку самолет, в котором якобы находится бомба. Взрывотехники обследовали судно и опасных предметов не обнаружили", - рассказали правоохранители.

На время работы специалистов из самолета эвакуировали пассажиров. Уже к 08:00 людей снова запустили на свои места и рейс продолжил свое движение по ранее запланированному маршруту. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года в Международном аэропорту "Борисполь" украинцы застряли из-за технической неисправности самолета казахских авиалиний Air Astana.