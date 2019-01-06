В аэропорту Львова произошло ЧП с пассажирским самолетом: фото

В воскресенье, 6 января, в аэропорту Львова произошло серьезное ЧП с участием самолета сообщением "Львов-Стамбул".

Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

"Воздушное судно (ВС) Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, которое совершало рейс по маршруту "Львов-Стамбул", при осуществлении разворота на ВПП в районе 8 РД частично выкатился за пределы ВПП с последующей остановкой ПС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент инцидента никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Одессы произошло серьезное ЧП с участием самолета. А именно из самолета, отправляющегося рейсом "Одесса - Дубай", из-за задымления пришлось эвакуировать всех пассажиров. Также в аэропорту "Борисполь" под Киевом рухнула новогодняя елка.