Украинский карикатурист метко изобразил "майдан" в России против РПЦ

Украинский карикатурист Андрей Петренко жестко высмеял протесты в Екатеринбурге (Россия), которые продолжаются на протяжении последних трех дней.

Соответствующую карикатуру он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Это духовная скрепа России…" - подписал карикатуру художник.

На карикатуре можно увидеть крест, который состоит из полицейских дубинок. Художник таким образом прямо указывает на многочисленные аресты активистов в Екатеринбурге, которые выступили против уничтожения городского сквера ради постройки храма святой Екатерины.

Как сообщал "Апостроф", ранее на протестах в Екатерибурге передали "привет" Украине. Так, на одном из видео в YouTube можно увидеть, как активисты дружно скачут, приговаривая: "Кто не скачет, тот за храм!"

Кроме того, ранее появились фотожабы на массовую "битву" из-за РПЦ в Екатеринбурге.