Под Одессой случилась трагедия с ребенком, оставленным без присмотра: фото

В Одесской области во время пожара в автомобили погибла двухлетняя девочка.

Об этом сообщают "Вартови эспрессо" на странице в Facebook.

Информация о трагедии поступила в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции. На место выехали правоохранители, которые установили, что в результате пожара погибла двухлетняя дочь владельца автомобиля, которая находилась в салоне транспортного средства. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

"Как рассказал 27-летний отец девочки, утром он вместе с дочерью ездил на автомобиле по делам. Вернувшись домой, вышел с ребенком из машины, сам пошел в дом, а девочка осталась во дворе без присмотра взрослых. Когда через несколько минут отец выглянул в окно, во дворе дочери не было. Тогда он вышел из дома и увидел сначала дым в салоне автомобиля, а открыв дверь - пламя на пассажирском сиденье. Там же он обнаружил и бездыханное тело дочери. По словам мужчины, он понес маленькую в дом и пытался оказать помощь, но тщетно", - сообщила заместитель начальника следственного отдела Белгород-Днестровского отдела полиции Наталья Митрофанова.

По факту смерти ребенка сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований следственным внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Для установления причины смерти тело ребенка направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз. В рамках производств назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

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