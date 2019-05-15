RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 мая

15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
14:23
Поход в Раду, солнце и вышиванки: эксклюзивные фото выступления Вакарчука в Киеве
14:21
У одного из лучших футболистов мира угнали дорогущий автомобиль
Все новости

Под Одессой случилась трагедия с ребенком, оставленным без присмотра: фото

среда, 15 мая 2019, 01:27
переглянути новину українською

В Одесской области во время пожара в автомобили погибла двухлетняя девочка.

Об этом сообщают "Вартови эспрессо" на странице в Facebook.

Информация о трагедии поступила в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции. На место выехали правоохранители, которые установили, что в результате пожара погибла двухлетняя дочь владельца автомобиля, которая находилась в салоне транспортного средства. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

"Как рассказал 27-летний отец девочки, утром он вместе с дочерью ездил на автомобиле по делам. Вернувшись домой, вышел с ребенком из машины, сам пошел в дом, а девочка осталась во дворе без присмотра взрослых. Когда через несколько минут отец выглянул в окно, во дворе дочери не было. Тогда он вышел из дома и увидел сначала дым в салоне автомобиля, а открыв дверь - пламя на пассажирском сиденье. Там же он обнаружил и бездыханное тело дочери. По словам мужчины, он понес маленькую в дом и пытался оказать помощь, но тщетно", - сообщила заместитель начальника следственного отдела Белгород-Днестровского отдела полиции Наталья Митрофанова.

По факту смерти ребенка сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований следственным внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Для установления причины смерти тело ребенка направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз. В рамках производств назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

Как сообщал "Апостроф", под Ровно произошел вопиющий смертельный случай с участием шестимесячного младенца.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: