Дожди наступают: актуальный прогноз погоды на воскресенье в Украине

В воскресенье, 19 мая, в Украине снова немного похолодает и начнутся дожди.

Об этом сообщают на сайте Укргидрометцентра.

Осадки в виде дождя обещают в западных регионах, а также в Винницкой, Одесской областях и в Крыму. Там пройдут кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов за Цельсием; на юге до 18 градусов тепла. Днем в западных областях будет +18...+24, на остальной территории +21...+26. В южных и центральных областях обещают температуру воздуха до +29 градусов, а в Карпатах ночью 7-12 градусов тепла, днем - +11...+16.

В Киеве на 19 мая осадков не прогнозируют. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью опустится до +12...+14 градусов, а днем термометры покажут +23...+25.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 19 мая ожидается солнечная погода. Но долго радоваться теплу не удастся.