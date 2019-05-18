Курс на лето: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды

В средине мая в Украину пришли уже по-летнему жаркие температуры, а столбик термометра днем стабильно преодолевает отметку в 20 градусов тепла. Впрочем, по прогнозам синоптиков, тепло хоть и будет сохраняться, но украинцев ждут дожди, а местами и грозы. Какой будет погода в ближайшие выходные, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 18 мая, на юге севере, востоке и в центре страны будет абсолютно ясная и солнечная погода, а вот жителям западных регионов и Одесской области повезло меньше: здесь синоптики ожидают дожди с грозами.

Теплее всего в этот день будет на юге и в центре Украины: днём столбики термометров покажут от 26 до 29 градусов с отметкой "плюс", а ночью стоит ожидать от 15 до 19 тепла.

На севере и востоке на несколько градусов прохладнее: от +24 до +26 днём и 13-16 градусов тепла в ночное время суток.

Холоднее всего в субботу будет на западе страны: от 22 до 24 тепла днем и около 12-14 градусов с отметкой "плюс" после захода солнца.

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В воскресенье, 19 мая, дожди с грозами продолжат заливать Западную Украину и Одесскую область. Абсолютно ясное небо будет только на севере и востоке, на остальной территории Украины стоит ожидать переменную облачность.

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Теплее всего в этот день будет в южных регионах Украины : здесь днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов тепла, а ночью температура воздуха упадет до 16 градусов с отметкой "плюс".

На остальной территории Украины температура воздуха будет оставаться одинаковой практически во всех регионах страны: в дневное время суток столбики термометров на западе, востоке, севере, и в центре покажут от 23 до 25 градусов тепла, а ночью воздух остынет до +14.

Начало новой рабочей недели не принесет кардинальных изменений в метеоситуации: на западе и в Одесской области дожди, а температурная картина останется прежней.