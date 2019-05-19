​Город под Ивано-Франковском затопил мощный ливень: фото и видео

Сильные проливные дожди, которые прошли 18 мая в. Калуш Ивано-Франковской области, вызвали подтопления жилого микрорайона "Подгорки".

Фото и видео затопленных дворов, улиц и хозяйств калушане выкладывают в соцсетях.

Как отмечают жители, местные власти сначала никак не реагировали на обращения по поводу последствий непогоды. Но уже на следующий день взялись за ликвидацию подтоплений.

Тогда была созвана рабочая группа, которая осуществила объезд территории города, подвергшихся подтоплению чтобы определить опасные участки и уже дальше принято решение о проведении неотложных работ с целью бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения города, отвод воды из домохозяйств и очистки улиц от нанесенного мусора.

Как сообщал "Апостроф", под Ровно через масштабные дожди оказались затопленными десятки домов.