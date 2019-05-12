Глава ПЦУ высказался об опасном конфликте с Филаретом

Глава Украинской Православной церкви Епифаний публично прокомментировал конфликт с патриархом Филаретом.

Ситуацию Епифаний прокомментировал на своей странице в Facebook.

"Я уже неоднократно подчеркивал, что Киевский Патриархат сыграл очень важную роль в признании и получении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Лично Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы Украинская Церковь стала действительно независимой, признанной среди других Поместных Православных Церквей. Поэтому в дальнейшем будем вместе развивать уже единую Поместную Православную Церковь. Возврата нет. Потому возврат к предыдущей структуры Киевского Патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - написал он.

Тем временем в Константинополе конфликт между Епифанием и Филаретом прокомментировали одним словом - "ужас".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети активно обсуждают заявление патриарха Филарет в отношении митрополита Епифания, которого он якобы не пригласил почтить память священномученика Макария.