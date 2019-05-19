​Под Запорожьем избили до смерти ветерана АТО: подробности и фото

В Энергодаре избили до смерти 48-летнего ветерана АТО Евгения Бабанского.

Об этом сообщает местное издание "Верже".

Травмы были настолько тяжелыми, что пострадавшего доставили в больницу уже в критическом состоянии.

В больнице мужчина впал в кому. Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, готовили к сложной операции, для чего вызвали хирургов из Запорожья, однако 18 мая утром он скончался.

По информации пресс-службы ГУНП Запорожской области, вечером 15 мая между погибшим и 30-летним жителем Энергодара возникла драка.

18 мая полиция задержала подозреваемого. В отношении него начато расследование по ч. 2 ст. 121 УК "Умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть". Санкция статьи - от 7 до 10 лет лишения свободы.

Причины и обстоятельства ссоры не разглашаются в связи с тайной следствия.

Евгений Бабанский был заместителем главы общественной организации "Захисники України".

По словам очевидцев трагедии, конфликт между двумя мужчинами возник поздно вечером 15 мая на одной из общественных остановок в центре Энергодара. Младший участник перепалки нанес тяжелые травмы 48-летнему ветерану АТО. Получив сильный удар в голову, старший мужчина упал без сознания. А злоумышленник скрылся с места ЧП.

Очевидцы трагедии также уверены, что Евгения Бабанского после избиения можно было спасти, но в больнице не нашлось современного оборудования. По факту же оказалось, что во всем городе нет ни единого работающего аппарата МРТ. Отсутствовали и возможности для компьютерной томографии.

При этом, как отмечают местные СМИ, состояние 48-летнего ветерана АТО не позволяло перевезти его в областной центр, чтобы нейрохирурги смогли провести операцию, которая, возможно, спасла бы Евгения Бабанского.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 18 мая, на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошло жуткое ДТП с участием участника АТО и его дочери.