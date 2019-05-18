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В Киеве автомобиль сбил участника АТО с ребенком: жуткие подробности

суббота, 18 мая 2019, 17:06
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В субботу, 18 мая, на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошло жуткое ДТП с участием мужчины и 4-летней девочки.

Об этом сообщает Эспресо.

Как передает издание, водитель легковушки Renault въехал в отбойник. Из-за этого его отбросило на пешеходный переход, где он сбил молодого человека с 4-летней дочерью, после чего пролетел зеленые насаждения и влетел в забор.

Девочку тут же отвезли в больницу. Она сейчас находится в реанимации. Ее отца вскоре госпитализировали прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи. Он оказался участником АТО. Мужчина получил тяжелые травмы. По словам врачей, в течение четырех ближайших месяцев он не сможет ходить.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошла смертельная лобовая авария.

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