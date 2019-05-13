Стало известно новое решение суда по делу "ПриватБанка"

Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, 13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск Triantal Investments Ltd.

В свою очередь, Национальный банк намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка.

Как сообщал "Апостроф", ранее ПриватБанк предупредил украинцев об опасной афере в сети.