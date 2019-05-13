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Стало известно новое решение суда по делу "ПриватБанка"

понедельник, 13 мая 2019, 21:11
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Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, 13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск Triantal Investments Ltd.

В свою очередь, Национальный банк намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка.

Как сообщал "Апостроф", ранее ПриватБанк предупредил украинцев об опасной афере в сети.

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