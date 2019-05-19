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​Позорище: сети взорвало видео драки с пьяной пассажиркой на борту самолета

воскресенье, 19 мая 2019, 22:39
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На видео попала пассажирка самолета рейса Барселона-Киев, которая устроила пьяный дебош на борту лайнера во время его снижения.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Наш Харьков" в Facebook.

"Рейс: Барселона-Киев, 17.05.19. Высота: 11900, самолёт шел на снижение.
Действие: девушка купила в дьюти фри бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней рядом иностранцы не должны находиться в самолёте. Потому, что они - иностранцы. Собственно, на видео, которое снял один из пассажиров, это четко прослеживается", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по прилёту, девушку ждал наряд полиции, прямо у трапа.

Под постом появились возмущенные комментарии.

"Она наверно и без алкоголя, по жизни, ненормальная", "Вот таких нужно заносить в чёрный список и никогда и никуда не продавать билеты! Это будет правильно, пусть пешком ходит!", "Та вырубили её на*ер , и молча дальше летели", "Аннулировать её загранпаспорт и пусть сидит дома!", "Позорище", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 17 мая, пьяный боец Нацгвардии сообщил о минировании зала с игровыми автоматами в Киеве.

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