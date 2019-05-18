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В Киеве неадекватный боец Нацгвардии устроил масштабное ЧП: опубликованы фото

суббота, 18 мая 2019, 10:12
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В пятницу, 17 мая, пьяный боец Нацгвардии сообщил о минировании зала с игровыми автоматами в Киеве.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 21:50 возле станции метро "Нивки". Там мужчина с явными признаками алкогольного опьянения позвонил на линию экстренных служб и заявил о минировании зала с игровыми автоматами "Лото золото".

На место прибыли взрывотехники и правоохранители, которые после проверки выяснили, что вызов был ложным и задержали "минера". По предварительным данным, мужчину зовут Константин, родом он из Одессы и служит в Национальной гвардии Украины. Он употреблял спиртные напитки и отдыхал в игорном заведении, а после этого решил "развлечься".

"Во время общения с правоохранителями, Константин, по всей видимости, чтобы уничтожить улики, разгрыз свой телефон и пытался съесть сим-карту, с которой он звонил копам. Правоохранителям не оставалось другого выбора, кроме как заковать неадекватного мужчину в наручники. После того, как полицейские надели на него наручники, Константин начал кричать, что полицейские все подстроили и что на самом деле он ничего не "минировал". Он утверждал, что позвонил в полицию, поскольку у него украли мобильный телефон, а копы на него набросились, избили и вкололи ампулу с наркотиками", - говорится в сообщении.

Полицейские забрали Константина в отделение полиции для дачи показаний.

Как сообщал "Апостроф", Национальная полиция предлагает Верховной Раде значительно ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.

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