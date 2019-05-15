Добро пожаловать в ад: появилось видео огромной очереди на Донбассе за российскими паспортами

Жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей толпятся в очередях на получение российского гражданства, которое начали выдавать в так называемых "миграционных службах" "ДНР" по упрощенной процедуре.

В частности, в сети показали очереди за российскими паспортами, которые образовались в городе Харцызск Донецкой области.

"Вот в таком бардаке проходит прием документов на гражданство России в "миграционной службе" "ДНР". Порядком и очередностью и не пахнет... На письма и жалобы ни одна горячая линия "ДНР" не откликается", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 мая в Брюсселе поднял тему необходимости системного ответа на выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина не имеет права лишать пенсий граждан, которые решили получить российские паспорта.