Что-то пошло не так: сети повеселило жалостливое видео жителя Донецка о путинских паспортах

Жители оккупированной территории Донбасса, которые собираются получать российские паспорта, жалуются на то, что при подаче документов требуют не так называемый "паспорт ДНР", а украинские документы.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

На видео мужчина рассказывает, что при подаче документов на получение российского паспорта, обязательно требуют паспорт Украины. При этом, желающие получить паспорт РФ не знают, куда жаловаться, в "службы республики" или в российские органы.

"У некоторых людей паспорта Украины нет. И им отказано в получении российского паспорта и российского гражданства. Это что это такое, замкнутый круг?", – задается вопросом житель Донецка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 мая в Брюсселе поднял тему необходимости системного ответа на выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.