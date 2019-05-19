В Украине День памяти жертв политических репрессий: кого чтят сегодня

В Украине в воскресенье, 19 мая, - День памяти жертв политических репрессий.

Ежегодно такой памятный день приходится на третье воскресенье мая.

День памяти жертв политических репрессий установлен согласно указу президента от 21 мая 2007 года с целью привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины в связи с 70-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Тогда насильственно внедряли коммунистическую идеологию.

Благодаря такому дню для украинцев возрождается национальная память, утверждается нетерпимость к любым проявлениям насилия против человечества.

По традиции в День памяти жертв политических репрессий высокопоставленные чиновники и политики государства возлагают цветы к национальному мемориального заповедника "Быковнянские могилы". В Быковнянском лесу находится самое большое в Украине место захоронения жертв. Там находился объект специального назначения НКВД, где в конце 30-х - 40-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. По данным ученых, в Быковнянском лесу похоронено около 100 тысяч репрессированных коммунистической властью. Но возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные вече и церемонии.

До сих пор ученые не могут назвать точное количество жертв репрессий. По данным некоторых специалистов, за период с начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века, за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти 1,5 миллиона человек. Большое количество из них были расстреляны, другие прошли тюрьмы, ссылки, высылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических заведениях. Террор и репрессии затронули почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянство.

Самые жестокие действия по отношению к народу Украины были совершены в 30-х годах при сталинском режиме. В частности, в 1937-1938 годах в Украине были осуждены 197 617 человек, из них к смертной казни - 122 237 граждан. Большую часть этих приговоров выносили именно "тройки" НКВД. На протяжении долгого времени советская власть тщательно скрывала преступления: на местах захоронений сводились режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.

Как сообщал "Апостроф", в Украине возникло обсуждение вопроса об установлении нового дня памяти - Дня свободы совести и вероисповеданий.