В Украине может появиться еще один государственный праздник: о чем речь

В Украине возникло обсуждение вопроса об установлении нового дня памяти - Дня свободы совести и вероисповеданий.

Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, пишет УНН.

По его словам, с такой инициативой выступила Всеукраинская Рада религиозных объединений. Ожидается, что введение такого дня подчеркнет важность свободного развития церквей и религиозных организаций.

В этот день также предлагается почтить память верующих, пострадавших за свои религиозные убеждения в Украине во времена тоталитарных режимов и в начале XXI века.

Так, Вятрович пояснил, что советский режим "в течение ХХ века уничтожил миллионы украинцев не только по национальным или социальным признакам, но и по религиозным".

"Мы преследования по религиозным признакам ставим в один ряд с политическими репрессиями. У нас есть день памяти жертв политических репрессий, который отмечается в мае. Но в День свободы совести и вероисповедания хочется больше вспоминать не столько о жертвах, сколько об их победе, их вкладе в борьбу за то, что мы сейчас имеем полную свободу вероисповедания", - сказал он, добавив, что Украинский институт национальной памяти поддерживает инициативу о введении такого дня.

Как вариант даты такого дня памяти Вятрович рассматривает 23 апреля. Это связано с тем, что именно в этот день в 1991 году Верховная Рада УССР приняла закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Как сообщал "Апостроф", ранее Вятрович предложил новый формат празднования 8 марта в Украине.