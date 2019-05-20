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Любимицу пропагандистов Кремля собрались депортировать в Украину

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Любимицу пропагандистов Кремля собрались депортировать в Украину

понедельник, 20 мая 2019, 00:15
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Пропагандистку Кремля Наталью Кудуеву и ее дочь Настю хотят депортировать из оккупированного РФ Крыма в Украину.

Об этом сообщают росСМИ.

Мать и дочь сбежали к оккупантам на полуостров в 2016 году. До этого времени они жили в Киеве. Однако они всячески проявляли себя, как фанатов "русского мира". 9 мая того же года Кудуева старшая пришла на акцию "Бессмертный полк" в столице с георгиевской лентой, а на 10-летнего ребенка надела солдатскую пилотку. После этого появилась фейковая информация, что националисты избили мать и дочь, но Россия дала им приют после инцидента - они сбежали в оккупированный РФ Крым.

Сейчас в Ялте, где проживает семья, к ним наведался участковый и объявил, что если они прописаны в другом месте, но там не живут, то через суд будут их выписывать.

"У Натальи и ее дочери есть вид на жительство в России - они собираются получить справку носителя русского языка, а затем и гражданство, но без прописки это невозможно", - говорится в сообщении и отмечается, что теперь им грозит депортация в Украину.

Сама же Кудуева сравнила депортацию в Украину со смертью.

В сети пользователи прокомментировали историю, назвав многое ложью.

Как сообщал "Апостроф", 31 марта скандального сепаратиста, члена общественной организации "Союз советских офицеров" Виктора Марченко задержали за демонстрацию заполненного бюллетеня.

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