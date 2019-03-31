​В Днепре задержан скандальный фанат "русского мира": фото

31 марта скандального сепаратиста, члена общественной организации "Союз советских офицеров" Виктора Марченко задержали за демонстрацию заполненного бюллетеня.

Об этом написал руководитель "Нацкорпуса" в г. Днепр Денис Котенко.

"Марченко, известный в Днепре коммунист и сепар, задержан полицией за нарушение тайны голосования. Он изложил в свой facebook фото с бюллетенем своего пророссийского "товарища" Бойко. Сейчас размахивает паспортом Украины в обложке "ссср". Наши ребята - понятые. Следим" , - написал он.

Под постом появились комментарии.

"Я думаю таким людям нужно запрещать голосовать", "Сепара на нары", "Так и надо делать со всевозможной сепарской сволочью!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", кандидат в президенты Олег Ляшко на выборах нарушил тайну голосования, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.