РУС. | УКР.

воскресенье, 31 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

31 марта

21:32
В Киеве в ночь перед выборами накрыли склад с полтонной наркотиков: фото
21:17
Победа Зеленского в первом туре выборов: что сказал Порошенко
21:09
​В Днепре задержан скандальный фанат "русского мира": фото
20:58
Тимошенко заявила, что результат выборов - это протоколы с мокрыми печатями
20:50
У Гриценко сделали громкое заявление о краже голосов
20:33
​Влетел в билборд: появились фото смертельного ДТП под Киевом
20:24
У Тимошенко назвали результаты собственного экзит-пола: она проходит во второй тур с Зеленским
20:23
Появилась реакция Зеленского на победу в первом туре выборов: эксклюзивные фото
20:20
"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии: видеообзор
20:03
​Скандальный фанат боевиков из России ответил Зеленскому на идиотов
19:57
Первые результаты выборов президента: кто лидирует в первом туре
19:31
У Тимошенко рассказали о фактах нарушение на выборах президента
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Днепре задержан скандальный фанат "русского мира": фото

воскресенье, 31 марта 2019, 21:09

31 марта скандального сепаратиста, члена общественной организации "Союз советских офицеров" Виктора Марченко задержали за демонстрацию заполненного бюллетеня.

Об этом написал руководитель "Нацкорпуса" в г. Днепр Денис Котенко.

"Марченко, известный в Днепре коммунист и сепар, задержан полицией за нарушение тайны голосования. Он изложил в свой facebook фото с бюллетенем своего пророссийского "товарища" Бойко. Сейчас размахивает паспортом Украины в обложке "ссср". Наши ребята - понятые. Следим" , - написал он.

Под постом появились комментарии.

"Я думаю таким людям нужно запрещать голосовать", "Сепара на нары", "Так и надо делать со всевозможной сепарской сволочью!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", кандидат в президенты Олег Ляшко на выборах нарушил тайну голосования, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: