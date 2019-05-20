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"Первую леди" ДНР засекли на публике с элитной сумочкой: боевики в гневе

понедельник, 20 мая 2019, 23:43
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Боевики на Донбассе заметили любовницу главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина с дорогой сумкой.

Сообщают в Telegram каналах, подконтрольных оккупантам.

"Обратите внимание на сумку пушиленской жены, это фирма "Шанель", такие сумки стоят от 300 тысяч рублей и выше!!! За какие деньги это куплено???", - написали в сети.

Также об этом заявил "депутат ДНР" и пособник оккупантов Крыма Евгений Тинянский, который внесен в базу сайта "Миротворец".

"Коллеги, да я сам в шоке. Как распоясались МММщики в ДНР, как они оторвались от реальности и далеки не только от еле выживающего народа, но и от логического мышления и здравых поступков. Все и так знают, что бабла накошено Денисом Мавродьевичем порядочно. Но зачем это выставлять и так демонстративно? В то время, как фонды с ног сбиваются и ищут средства на самые дешевые протезы нашим солдатам и на лекарства. Неужели остатки мозга так заплыли маргарином, что не доходят элементарные вещи?", - написал он.

Кроме этого, позже в сети боевики отписались, что цена сумки 3980 евро.

"Триста тысяч рублей за паршивую сумку для "первой леди" нищей ДНР", - возмутились в интернете.

Как сообщал "Апостроф", главарь террористической группировки ДНР Денис Пушилин вместе со своей любовницей ездил в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться со своим куратором из Кремля – Владиславом Сурковым.

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