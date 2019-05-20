Появились пикантные подробности визита главаря боевиков ДНР в Ростов

Главарь террористической группировки ДНР Денис Пушилин ездил в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться со своим куратором из Кремля – Владиславом Сурковым.

Об этом сообщил блогер Фашик Донецкий у себя в Twitter-аккаунте.

Он отметил, что Пушилин был в России не один – он взял с собой любовницу из Донецка.

"Пушилин с любовницей Викой ездили в Ростов за паспортами РФ, и заодно хозяином встретились (Сурковым)", - написал блогер.

Он заметил, что публикация этих снимков в подконтрольном боевикам ресурсе может привести к трагическим последствиям, как для их автора, так и для самого "главаря ДНР".

"Фотограф по ходу уедет на подвал, а Пушилина из хаты жена выгонит", - предположил блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети начали активно обсуждать слухи о личной жизни главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина, которого ранее заподозрили в интимных связях с неким Арменом.