Не захотят - снесут: Москва запланировала громкие перестановки в ДНР и ЛНР

В Москве (Россия) придумали новые перестановки для глав так называемых республик ДНР-ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Это ДНР, детка!".

"Пушилин и Пасечник готовы сменить сюзерена. Вчера были сурковские, завтра станут бабичские. Сегодня ласковый Пушок двух маток сосет. Пасечник тоже хорош. Два сапога пара!", - написали в сети.

Также в Telegram-канале "Двойное дно" отметили, что Пасечник уходит со своего "поста".

"Пасечник уходит, как мы уже писали. А Пушилина попросят, не захочет - снесут, это не сложно", - уточнили в сети.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 18 мая, главари так называемых ДНР-ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник приехали на встречу в Москву (Россия).