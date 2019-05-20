RU   UA   EN  

понедельник, 20 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 мая

12:00
Зрителей "Игры престолов" тронула самая жесткая сцена финала: осторожно, спойлеры
11:56
Нардепа от Порошенко после инаугурации Зеленского увезли из Рады на скорой
11:40
Как Зеленский троллил Раду, обращаясь к украинцам: полное видео
11:38
​Трамп сделал громкое заявление об американских компаниях в Китае
11:31
Полторак заявил о своей отставке
11:30
Первая ракетка Украины опустилась на рекордно низкое место в мировом рейтинге за два года
11:22
Вместо "Игры престолов": HBO анонсировал новый сезон популярного сериала
11:08
Как Зеленский приступил к власти: полное видео инаугурации
11:08
Украину накроет циклон Axel: что будет с погодой
10:51
Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
10:50
Стало известно, когда представят нового главу АП: видео
10:41
В Киеве заметили пропагандистов Путина: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину накроет циклон Axel: что будет с погодой

понедельник, 20 мая 2019, 11:08
переглянути новину українською

Со вторника, 21 мая, в Украину придет циклон Axel, который принесет с собой дожди и грозы, которые увенчаются ощутимым похолоданием.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"21 мая циклон Axel будет упрекать нам атмосферными фронтами. А те, в свою очередь, закинут нам очередные дожди, грозы и даже похолодание. Дожди с грозами наиболее вероятны снова на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской, вечером местами в Крыму. На остальной территории - без осадков", - написала она.

Что касается Киева, то в столице 21 мая температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Также, по словам Диденко, не исключается, что пройдет дождь с грозой.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дала безрадостный прогноз по Украине на лето.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Терминатор" среди нас: в Украине создали нового боевого робота

Что мешает общаться без насилия: четыре главных препятствия

Курс на лето: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды

СМИ: Одесские спонсоры Трампа, или кто помогает Юрию Луценко в США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: