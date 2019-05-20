Украину накроет циклон Axel: что будет с погодой

Со вторника, 21 мая, в Украину придет циклон Axel, который принесет с собой дожди и грозы, которые увенчаются ощутимым похолоданием.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"21 мая циклон Axel будет упрекать нам атмосферными фронтами. А те, в свою очередь, закинут нам очередные дожди, грозы и даже похолодание. Дожди с грозами наиболее вероятны снова на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской, вечером местами в Крыму. На остальной территории - без осадков", - написала она.

Что касается Киева, то в столице 21 мая температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Также, по словам Диденко, не исключается, что пройдет дождь с грозой.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дала безрадостный прогноз по Украине на лето.