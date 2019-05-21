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Дожди в Украине будут до конца мая, но есть хитрость: важная деталь от синоптиков

вторник, 21 мая 2019, 15:03
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В ближайшие дни в Украину придут дожди, правда, они будут кратковременными и будут преподать на вторую половину дня.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Это осадки кратковременного, летнего характера, которые выпадают на вторую половину дня, вечер, половину ночи, а утром они будут прекращаться, но ко второй половине дня снова будет собираться дождевые облака", - отметили "Апострофу" в Укргидрометцентре.

Стабилизируется погода ближе к концу весны.

"До 29 мая будет наблюдаться такая ситуация. А 29-30 мая ожидается перерыв в осадках, так как будет поле повышенного давления", - резюмировал дежурный синоптик Укргидрометцентра.

Подробнее о прогнозе погоды на 21 - 26 мая в Украине, читайте в материале "Апострофа": Ни дня без дождей: синоптики рассказали о сюрпризах погоды на неделю.

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