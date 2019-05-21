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Ни дня без дождей: синоптики рассказали о сюрпризах погоды на неделю

Прогноз погоды на 21 - 26 мая

Артур Гор вторник, 21 мая 2019, 07:51
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Прогноз погоды на 21 - 26 мая Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Вторая половина мая принесла в Украину по-летнему высокие температуры. Из шкафов пришлось достать летние вещи, а демисезонные куртки и пальто спрятать подальше. Однако по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю погода готовит украинцам очередной сюрприз: похолодание и грозовые дожди по всей территории страны. Какой погоды стоит ожидать в предпоследнюю неделю весны, узнавал "Апостроф".

Как сообщают в Укргидрометцентре, во вторник, 21 мая, на большей территории Украины пройдут дожди с грозами. Сухо будет только на востоке и юге страны, но в Одесской области синоптики прогнозируют кратковременные осадки.

На востоке, юге, севере и в центре страны будет сохраняться практически идентичная температурная картина: днем столбики термометров покажут от 23 до 26 градусов тепла, а ночью на юге, севере и в центре будет +13-15, а вот на востоке около 8-10 градусов с отметкой "плюс".

На Западной Украине в этот день будет прохладнее. В дневное время суток стоит ожидать от 16 до 19 градусов тепла, а в ночное время суток от 10 до 13 градусов с отметкой "плюс".

В среду, 22 мая, температура воздуха не существенно, но снизится, а вот грозовые дожди зальют абсолютно всю территорию Украины.

На севере, востоке, юге и в центре в этот день столбики термометра днем покажут комфортные 21-23 градусов с отметкой "плюс", а после захода солнца температура воздуха упадет ровно на 10 градусов.

прогноз погоды на 21 мая
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прогноз погоды на 22 мая
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прогноз погоды на 23 мая
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прогноз погоды на 24 мая
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прогноз погоды на 25 мая
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На Западной Украине будет прохладнее: от +17 до +21 днем и около 10 с отметкой "плюс" в ночное время суток.

В четверг, 23 мая, ни температурная картина, ни ситуация с осадками практически не изменится. Синоптики прогнозируют дожди по всей территории страны, только на юге температура воздуха немного вырастет и составит 24-26 градусов тепла днем и 12-14 в ночное время суток.

В пятницу, 24 мая, отметить завершение рабочей недели прогулкой на природе не выйдет, ведь в этот день сухого региона в Украине все так же не найдется.

На юге и востоке в этот день столбики термометров поднимутся днем до 23-25 градусов тепла, а ночью опустятся до 12-15 с отметкой "плюс". В центре и северных регионах Украины днем стоит ожидать +21-23, а после захода солнца температура воздуха упадет до 11-13 градусов.

Прохладнее всего в этот день будет на западе страны: +16-20 днем и от 8 до 11 градусов тепла ночью.

В субботу, 25 мая, дожди с грозами все так же будут заливать Украину. На юге, севере, востоке и в центре страны температура воздуха днем поднимется до 21-23 градусов выше нуля, а ночью опустится до 12-14 с отметкой "плюс". На западе страны в этот день будет прохладнее: +16-19 днем и около 10 градусов тепла в ночное время суток.

В воскресенье, 26 мая, ситуация с осадками не изменится: все так же дождливо по всей стране. Температурная картина также без сюрпризов, только на западе днем температура поднимется на пару градусов до +20.

Впрочем, как рассказали "Апострофу" в Укргидрометцентре, осадки не будут наблюдаться круглые сутки.

"Это осадки кратковременного, летнего характера, которые выпадают на вторую половину дня, вечер, половину ночи, а утром они будут прекращаться, но ко второй половине дня снова будет собираться дождевые облака", - отметили "Апострофу" в Укргидрометцентре.

Стабилизируется погода ближе к концу весны.

"До 29 мая будет наблюдаться такая ситуация. А 29-30 мая ожидается перерыв в осадках, так как будет поле повышенного давления", - резюмировал дежурный синоптик Укргидрометцентра.

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