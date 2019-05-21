RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 мая

07:35
​Прикарпатье накрыли ливни с гигантским градом: фото и видео масштабного потопа
07:34
В NASA засекли огромный астероид, который может "разорвать" Землю: фото и видео
07:14
Совбез ООН поставил на место Россию в связи с законом об украинском языке: видео
06:56
​Шоу Зеленского с бусиками: самые яркие фотожабы на инаугурацию президента
06:45
Два бокала в день: ученые раскрыли секреты долголетия
06:30
Гороскоп на 21 мая: Львы будут много переживать, а Раки могут пострадать
06:28
Для украинской армии разработали боевого робота "Ласку": фото и подробности
05:29
Американцы разлучили влюбленных, которые живут на разных континентах
04:22
Названы топ-10 самых надежных подержанных авто
03:30
В неволе не размножаются: Крым накрыла новая беда
02:25
Hubble показал впечатляющее фото смерти галактики
01:22
В сети показали всадников апокалипсиса на инаугурации Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Два бокала в день: ученые раскрыли секреты долголетия

вторник, 21 мая 2019, 06:45
переглянути новину українською

Исследователи из Калифорнийского университета (США) считают, что риск преждевременной смерти можно снизить, если ежедневно выпивать по два бокала вина.

Об этом со ссылкой на соответствующие исследования сообщает портал "Newsyou.info".

Отмечается, что эксперимент продолжался 15 лет. В нем приняли участие 1700 американцев старше 90 лет.

Ученые следили за их образом жизни, питанием и здоровьем. В результате выяснилось, что употреблявшие по два бокала вина в день жили в среднем на 18% дольше остальных.

А ежедневные физические упражнения длительностью от 15 до 45 минут сокращали риск ранней смерти на 11%.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", недостаточное количество физической активности может стать причиной преждевременной смерти.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ни дня без дождей: синоптики рассказали о сюрпризах погоды на неделю

"Терминатор" среди нас: в Украине создали нового боевого робота

Что мешает общаться без насилия: четыре главных препятствия

Курс на лето: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: