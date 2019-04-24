Как не умереть раньше времени: ученые дали простой ответ

Недостаточное количество физической активности может стать причиной преждевременной смерти.

К такому выводу пришли ученые американского колледжа кардиологов.

Как сообщает EurekAlert, ученые провели исследование, в котором приняли участие более 149 тысяч жителей Австралии в возрасте 45 лет и старше. Подопытным предложили заполнить анкеты, в которых они указали, сколько времени они проводят сидя, стоя и сколько спят.

По результатам анкетирования, подопытных разделили на четыре группы: тех, кто сидит менее четырех часов, от четырех до шести часов, от шести до восьми часов и тех, кто сидит более восьми часов.

Как удалось установить, риску сердечно-сосудистых заболеваний оказались подвержены не только те, кто занимается сидячей работой, но и те, кто сидят мало, однако недостаточное количество времени уделяют физической активности.

Ученые пришли к выводу, что достаточный уровень активности для взрослого человека должен составлять от 150 до 419 минут в неделю. Высокий – более 420 минут в неделю.

Исследования показало, что частые и интенсивные физические нагрузки оказали наибольший эффект на здоровье подопытных.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые назвали первые симптомы рака, которые все игнорируют.