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Как определить у себя диабет: названы главные симптомы

вторник, 21 мая 2019, 08:10
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Начало заболевания диабетом проявляется в различных симптомах, которые могут быть не опасными сами по себе, однако игнорировать их не стоит.

Один из наиболее частых симптомов диабета – изменения кожи. Метаболические нарушения, лежащие в основе патогенеза диабета, приводят к изменениям почти во всех органах и тканях, в том числе в коже. По словам медиков, нужно всегда обращать внимание на странные изменения кожи.

Симптомами диабета могут быть участившиеся дерматозы, кожные инфекции, бактериальные и грибковые, а также потемнения в области шеи, подмышек или паха. Кожа может приобретать вид, характерный для обезвоженности. Еще один сигнал — кожный зуд в паховой области, на животе, в зоне локтевых сгибов.

Другой тревожный сигнал – проблемы с мочеполовой системой. При заболевании диабетом замедляется усвоение глюкозы, что приводит к повышению ее концентрации в крови. Чтобы вывести лишнюю глюкозу с мочой, организм активизирует работу почек и, как следствие, учащается мочеиспускание. Если посещать туалет приходится более 10 раз в сутки, а позывы к мочеиспусканию стали будить еще и по ночам, то проверить уровень сахара в организме будет совсем не лишним.

Среди других вероятных симптомов диабета, медики также называют повышенную потливость ночью и яркие сновидения.

Кроме того, обратить внимание стоит на незаживающие долгое время порезы и раны. Это – результат кислородного голодания клеток и тканей, которое возникает вследствие утолщения стенок артерий и сужения кровеносных сосудов и может также свидетельствовать о развитии диабета.

Также ухудшающееся при диабете кровообращение негативно сказывается на проведении нервных импульсов. Поэтому в кистях рук и в ногах могут возникать специфические ощущения. Если стали чаще неметь руки и ноги, возникают ноющие боли, следует проверить содержание сахара в крови, советуют специалисты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", диабет стал одной из причин смерти известной певицы Юлии Началовой.

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