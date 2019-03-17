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Опубликовано последнее выступление Юли Началовой перед смертью: видео

воскресенье, 17 марта 2019, 08:08

В субботу, 16 марта, в день смерти известной российской певицы Юлии Началовой, появилось последнее видео с ее участием, в котором она, выступая на сцене программы Один в один спарадировала Анжелику Варум.

В сети публикуют соответствующее видео.

Отметим, что Началова настолько вжилась в роль, что певец Тимур Родригес и актер Юрий Стоянов, сидевшие в жюри, начали ей аплодировать и кричать: "Браво, Юлечка!".

Отметим, что в шоу победил как раз подопечный Началовой Павел Крюков, изображавший Григория Лепса.

Напомним, Юлия Началова скончалась в больнице Москвы 16 марта. Певица умерла, не приходя в сознание - с 11 марта она находилась в состоянии искусственной комы. У Юлии началось заражение крови из-за того, что она натерла ногу на шоу. Из-за того что у Юлии был диабет, рана не заживала. Перед госпитализацией у артистки резко подскочил уровень сахара в крови, ей стало плохо.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России после концерта внезапно умер рэпер Децл.

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