Месть за побратимов: появилось видео ликвидации кадрового военного РФ на Донбассе

В сети показали видео ликвидации ВСУ кадрового российского военного, командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным "Лунь" на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано фондом "Вернись живым" в Facebook.

"Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты. Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое о Вооруженных силах Украины и морскую пехоту. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках. Памяти Дениса Козьмы на псевдо "Дед" и Ивана Сакаля на псевдо "Бродяга", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 6 мая, в больнице Днепра после пяти дней борьбы за жизнь, перестало биться сердце украинского военнослужащего Ивана Сакаля, который получил тяжелое ранение на Донбассе.

Кроме того, На Донбассе в зоне проведения ООС после боя пропал боец морской пехоты Денис Козьма. Позже его тело нашли в одном из моргов на оккупированном Донбассе и передали ВСУ.