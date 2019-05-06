Смерть украинского морпеха, за жизнь которого боролись пять суток: появилось фото

Умершему украинскому морпеху Ивану Сакалю, за жизнь которого боролись пять суток в Днепре, было 24 года.

Об этом сообщает фонд Вернись живым, публикуя фото бойца.

"Ивану Сакалю было 24 года, на войне он - с 2014-го. Это была его третья ротация на Донбасс. 2 мая командир взвода разведки 137-го батальона морской пехоты получил пулевое ранение (7,62 мм) вблизи Новотроицкого", - пишут волонтеры.

Он был родом со Львовской области и занимался кросфитом.

"Ваня был настоящим разведчиком - спокойным, сдержанным, умным, занимался кросфитом. Он никогда не прогибался перед командованием и никогда не выслуживался. Не стремился ни к наградам, ни к должностям или к званиям. На него всегда можно было положиться и доверять. Своим примером всегда был образцом для личного состава (и не только для матросов, но и для многих офицеров)", - рассказал о собрате глава "Украинского вооруженного центра" Тарас Чмут.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в начале апреля погибли Яна Червоная с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед".

Также на Донбассе в день своего рождения умер боец ООС Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".