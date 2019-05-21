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​Селфи, поцелуи и плохой знак: видео необычных моментов на инаугурации Зеленского

вторник, 21 мая 2019, 09:08
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20 мая, во время инаугурации президента Владимира Зеленского, было подмечено несколько интересных моментов, которые, возможно, войдут в историю Украины.

"Апостроф" собрал подборку видео с такими памятными моментами.

Так, на одном из видео Зеленский, направляясь к зданию Верховной Рады, жмет руки и делает фото с теми, кто пришел посмотреть инаугурацию.

На одном из кадров он делает селфи с одной из зрительниц. Далее, проходя мимо концертного директора "Квартала 95" Мики Фаталовой, он целует ей руку, а увидев комика и участника многих шоу Юрия Ткача, подходит к нему, чтобы поцеловать.

Также, увидев своего товарища и бывшего коллегу по шоу, Евгения Кошевого ("Квартал 95") – целует его в лоб (для этого Зеленскому даже пришлось сделать небольшой прыжок).

Далее на одном из видеокадров (на 17.15 минуте) можно увидеть, как Зеленский, направляясь к Администрации Президента, внезапно дарит букет цветов стоящей неподалеку женщине-патрульной.

Одновременно нельзя не отметить казус, случившийся во время самого момента инаугурации президента. Президентское удостоверение внезапно упало на пол. Документ соскользнул с подушки, которую держал боец почетного караула.

Как сообщал "Апостроф", появился ряд ярких фотожаб, посвященных инаугурации президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

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Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

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