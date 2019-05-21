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​Шоу Зеленского с бусиками: самые яркие фотожабы на инаугурацию президента

вторник, 21 мая 2019, 06:56
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Появился ряд ярких фотожаб, посвященных инаугурации президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

Фотоколлажи публикуют пользователи соцсетей.

В частности забавные картинки посвящены интересным моментам во время инаугурации. На них изображены сам Зеленский, пятый президент Украины Петр Порошенко, третий президент Андрей Ющенко, президент-беглец Виктор Янукович, а также депутаты Верховной Рады.

Особое внимание пользователи соцсетей уделили "знаковому случаю" с падением на пол президентского удостоверения.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины - Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.

Ранее также сообщалось, что карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине.

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