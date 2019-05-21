​Шоу Зеленского с бусиками: самые яркие фотожабы на инаугурацию президента

Появился ряд ярких фотожаб, посвященных инаугурации президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.
Фотоколлажи публикуют пользователи соцсетей.
В частности забавные картинки посвящены интересным моментам во время инаугурации. На них изображены сам Зеленский, пятый президент Украины Петр Порошенко, третий президент Андрей Ющенко, президент-беглец Виктор Янукович, а также депутаты Верховной Рады.
Особое внимание пользователи соцсетей уделили "знаковому случаю" с падением на пол президентского удостоверения.
Напомним, как сообщал "Апостроф", в сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины - Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.
Ранее также сообщалось, что карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине.