Боевики ДНР нашли крайнего в ликвидации Гиви: названо имя

Боевики так называемой ДНР задержали местного жителя, которого, якобы, причастен к убийству главаря боевиков Михаила Толстых ("Гиви").

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

В скрине, опубликованном блогером, указывается, что некий Дмитрий Батрак был уличен в сотрудничестве с СБУ. Якобы, он начал сотрудничество с украинскими спецслужбами после того, как пересекал один из блокпостов.

По данным боевиков, он был задействован в организации убийства главаря боевиков Гиви, который, якобы, был ликвидирован украинскими спецслужбами. Так, Батрак "купил и передал сим-карты мобильного оператора "Феникс", которые использовались в дальнейшем при организации покушения на Михаила Толстых с позывным "Гиви". Батраку назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети подметили общую черту киллеров Захарченко, Гиви и Моторолы.