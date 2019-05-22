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Украинские военнопленные моряки передали из Москвы привет Зеленскому: видео

среда, 22 мая 2019, 17:06
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Украинские моряки, попавшие в плен во время атаки российских кораблей в Азовском море, передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующие видео опубликовал известный украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

Наши военные! К обеду в стеклянную клетку доставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко. Ребята передали привет Владимир Зеленский. Они весь процесс смеялись и говорят, что у нашего нового президента есть слоган: "Если мы смеемся, мы не сдаемся!" - говорится в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее пленных украинских моряков в России изолировали от адвокатов.

Кроме того, адвокат военнопленных в России украинских моряков Николай Полозов заявил, что решение Международного трибунала по морскому праву поможет их освободить.

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