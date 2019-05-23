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Эмоциональное обращение украинки к Зеленскому взорвало соцсети: видео

четверг, 23 мая 2019, 14:10
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Активистка Оксана Иванцив записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу референдума о достижении мирных договоренностей с Россией.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Будуємо Україну разом".

"После заявления главы вашей администрации Андрея Богдана о референдуме по мирным переговорам с Россией я действительно плакала. Я не знаю, как вы учили историю в школе, но я учила ее неплохо. Я могу сделать вам короткий курс. Он сводится ровно к одному предложению. Все договоренности с Россией не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Андрей Богдан заявил, что территории и люди никогда не будут предметом переговоров. Скажите мне тогда, а что будет предметом переговоров? Возможно, наш суверенитет? Или наша возможность самостоятельно принимать решения и не оглядываться на Россию?", – говорит в обращении Оксана Иванцив, продюсер документального фильма "Невидимый батальон".

Отметим, что по состоянию на 14:00 23 мая видео набрало уже около 1 миллиона просмотров и более 20 тысяч репостов.

Напомним, подробнее о предложении референдума по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского.

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