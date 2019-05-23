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Переговоры с боевиками ДНР-ЛНР: командование ВСУ дало пояснение скандальному приказу

четверг, 23 мая 2019, 14:44
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Командование ВСУ пояснило, зачем в различные воинские части Украины поступил указ провести изучение отношения личного состава к переговорам с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook.

"Указанная в документе информация была целью создания прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и воплощения предупредительных мер на будущее, по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", - говорится в сообщении.

В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка. Также там напомнили, что ВСУ не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях.

Как сообщал "Апостроф", первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

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