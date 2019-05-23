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Потопы, грозы и град: чего ждать украинцам в ближайшие дни

четверг, 23 мая 2019, 11:54
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В большинстве областей Украины в ближайшие дни пройдут краткосрочные дожди, сопровождаемые грозами, шквалами и градом.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в своем блоге для "Opinion".

По словам Диденко, в крупных городах сильные ливни могут спровоцировать подтопления улиц.

"26 мая в северных областях, 27 мая - в большинстве областей Украины, кроме юго-востока, существенные осадки маловероятны. Можно будет передохнуть от дождей и заняться работой или отдыхом на открытом воздухе. Температура воздуха в течение ближайших дней не будут испытывать особых изменений, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +20 +25 градусов, свежее будет на западе, +16 +21 градус", – пишет синоптик.

28-29 мая на востоке Украины прогнозируется солнечная погода с температурой воздуха +21 +27 градусов. Также юг и значительная часть центральных областей попадут в сухую воздушную массу, только в Одесской области возможен небольшой дождь.

В то же время, на западе и севере во вторник-среду снова очередной атмосферный фронт принесет дожди, грозы и понижение температуры воздуха. В западных областях 29 мая похолодает до + 10 + 16 градусов.

"В Киеве до конца текущей недели удержится влажная воздушная масса. Правда, в столице осадки будут чередоваться с сухой погодой. Поэтому зонты и темные очки понадобятся одновременно. В воскресенье, 26 мая, вероятность дождя уменьшится. В понедельник, 27 мая, в столице будет преобладать солнечная погода. Однако во вторник, 28 мая, в Киев поступит очередная порция дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +22 до +25 градусов", – пишет Диденко.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Ни дня без дождей: синоптики рассказали о сюрпризах погоды на неделю.

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