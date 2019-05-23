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Проблема заробитчан: эксперты рассказали о причинах и способах решения

четверг, 23 мая 2019, 12:10
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Проблема трудовой миграции достигает критических масштабов, и шаги правительства по повышению минимальной заработной платы пока не способствуют ее решению.

Так, по мнению экономиста Максима Пархоменко, начинать реальную борьбу с отъездом заробитчан следует с повышения минимальных зарплат вдвое.

"Остановить рост миграции может только увеличение среднего уровня зарплаты до порядка 30 тысяч гривен и минимальной зарплаты хотя бы до 9000 гривен (300 евро или 340 долларов. Сейчас "минималка" составляет 4173 гривен, – "Апостроф") … Таким образом, минимальный оклад просто станет на половину меньше, чем в Польше, при этом цены в Польше, как и стоимость жизни, одинаковые с Украиной", - считает он.

В то же время некоторые эксперты связывают явление трудовой миграции не столько с вопросами заработка, сколько с политической и социальной неопределенностью. Такой позиции придерживается, в частности, экономист Владимир Сидоренко.

"Я очень сомневаюсь, что уровень заработной платы - это единственный фактор, который обусловливает сегодня отток кадров за рубеж. У молодежи сейчас созрело такое представление, что в Украине реализовать себя достаточно тяжело. Кроме того, - вопросы безопасности, в том числе личной, вопросы, связанные с социальной сферой… Чтобы вернуть людей, нужна не только зарплата. Страна должна стать местом развития цивилизованных форм отношений, чтобы человек был не объектом эксплуатации теми, кто находится при власти, или монополистского бизнеса, а чтобы он стал основным действующим субъектом", - отмечает эксперт.

Тем временем глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник называет ситуацию с дефицитом высококвалифицированных кадров в стране "ужасной", а в Национальном банке считают трудовую миграцию одним из главных рисков для стабильного роста экономики.

Как сообщал "Апостроф", ранее в отдельных предприятиях приняли решения повысить зарплаты своим работникам. Таким образом бизнесмены пытаются добиться приближения заработков украинских работников к европейским и минимизировать риски трудовой миграции.

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