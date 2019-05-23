Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный для Украины сценарий

Возможные технические проблемы с Керченским мостом могут стать причиной обострения в Азовском и Черном морях, поскольку Кремль будет стараться прикрыть свой промах и обвинить в нем других.

Об этом в материале для "Neue Zürcher Zeitung" пишет политолог Андреас Умланд, передает "ИноСМИ".

По словам Умланда, Керченский мост является важным имиджевым проектом для легитимизации путинского режима в глазах населения России.

"Если же мост по тем или иным причинам не сможет выполнять свои изначально задуманные функции и не будет способствовать социально-экономическому развитию Крыма и его интеграции в экономику России, Кремль мог бы заняться поисками виноватых в этом провале. И тогда он мог бы внушить населению мысль, что мост не может полноценно функционировать из-за обострения ситуации", – пишет политолог.

Умланд также отмечает, что такой сценарий особенно вероятен в случае, если мост начнет разрушаться.

"По сообщениям украинских СМИ, после открытия так называемого Крымского моста в мае 2018 года уже было выявлено несколько технических проблем, а также рисков, обусловленных геологическими причинами. Возможное закрытие, а в крайнем случае и обрушение грандиозного моста стало бы тяжелым ударом по имиджу путинского режима, который тот сам себе создал после аннексии Крыма. И тогда Кремль мог бы быть готов на многое, чтобы отвлечь общественное внимание от такого провала. Одним из сценариев стал бы военный", – предупреждает эксперт.

"Но даже если мост устоит, остается вопрос, насколько он соответствует поставленной цели — способствовать экономическому росту Крыма, который в настоящий момент живет целиком и полностью за счет дотаций. Если же дорогостоящий проект не оправдает ожиданий, вероятность обострения ситуации в черноморском регионе со стороны России, которая захочет замаскировать свою стратегическую ошибку, вырастет", – добавляет Умланд.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с первого июня в оккупированном Крыму вводятся ограничения для движения фур, в том числе по Керченскому мосту, соединяющему полуостров с Россией.