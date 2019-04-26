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Оккупанты приняли меры против разрушения Керченского моста и дорог

пятница, 26 апреля 2019, 15:59
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С первого июня в оккупированном Крыму вводятся ограничения для движения фур, в том числе по Керченскому мосту, соединяющему полуостров с Россией.

Об этом заявили оккупационные власти полуострова.

Временный запрет для проезда большегрузов будет действовать при температуре воздуха свыше 32 градусов. Ограничения коснутся тяжеловесных транспортных средств, которые превышают допустимые нагрузки. При этом запрет не распространится на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов, лекарств, топлива, почты, а также перевозку грузов, необходимых для ликвидации ЧС.

Такая мера позволит предотвратить преждевременное разрушение дорог. Ограничения будут действовать до 31 августа.

Как сообщал "Апостроф", по мнению украинского генерал-лейтенанта Игоря Романенко, в мирных условиях после возвращения оккупированного Крыма Керченский мост лучше было бы использовать для экономических целей, однако в случае необходимости, он будет уничтожен украинским оружием.

Напомним, на Керченском мосту ускоренными темпами ведутся строительные работы, чтобы успеть к плановой сдаче железнодорожной части моста в конце 2019 года.

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