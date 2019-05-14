По Керченскому мосту ударили молнии: опубликовано впечатляющее фото

По Керченскому мосту, соединяющему аннексированый Крым с Россией, ударили две молнии.

Фото, сделанное во время сильной грозы, опубликовало местное издание Kerchinfo.

На снимке удалось запечатлеть удары сразу двух молний на мосту по обе стороны дорожного полотна.

Отмечается, что мосту через Керченский пролив удары молний не нанесли никаких повреждений.

Как сообщал "Апостроф", заиливание дна из-за построенного Керченского моста стало причиной посадки на мель балкера Maryland в Керченском проливе, который следовал с грузом из Мариуполя в Италию.

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