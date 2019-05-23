"Русский мир" до и после: в сети показали стадии болезни на Донбассе

В сети появилась забавная фотожаба с боевиками на Донбассе, обыгрывающая принудительную милитаризацию в образовательных учреждениях на оккупированных территориях.

Снимок опубликовал блогер Necro Mancer.

Сверху на изображении снимок детей в военной форме с характерной символикой – георгиевскими лентами и значками в цвета флага террористической организации ДНР, снизу – группа пьяных боевиков.

"Донбасс, русский мир, стадии развития болезни", - пишет блогер.

Пользователи под постом отметили ужасающую культуру гигиены и плохое состояние зубов у боевиков, посетовали на "военное воспитание", которое может сломать детям психику и уточнили, что у "русского мира" есть еще одна стадия – отправка домой в гробу в качестве "груза-200".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе украинский военнослужащий-снайпер в ходе очередного боевого столкновения ликвидировал боевика, которого позже удалось опознать волонтерам.