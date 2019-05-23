Скандал с ликвидацией УПЦ (КП): украинский священник сделал интересное заявление

Почетный патриарх Филарет во время создания ПЦУ не предоставил оригиналы документов для ликвидации УПЦ (КП), поэтому церковные иерархи в Украине допускали возможность возникновения нынешнего скандала.

Об этом "Апострофу" рассказал глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.

По его словам, УАПЦ также пока не ликвидирована в государственном реестре.

"Объясню почему. Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, необходимых для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до тех пор, пока не увижу оригиналов с другой стороны; не отдам своих", – отметил Макарий.

Митрополит также заявил, что отказался от ордена Ярослава Мудрого, которым хотел наградить его экс-президент Порошенко, поскольку предвидел подобные трудности.

"Не хотел, чтобы меня вместе с Героем Украины (патриарх Филарет, которого президент Порошенко наградил этим званием в январе 2019 года, - "Апостроф") журналисты критиковали за распри в новой церкви. Если бы тогда действующий президент Порошенко спросил моего совета, то я бы предложил ему, что прежде чем присваивать звание Героя Украины владыке Филарету, необходимо было последнему сдать оригиналы документов для ликвидации УПЦ (КП)", – замечает священник.

Подробнее о скандале читайте в интервью "Апострофа" с главой УАПЦ митрополитом Макарием: Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос.