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Украинский священник рассказал про упрямство Филарета и его сверхтребования
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Украинский священник рассказал про упрямство Филарета и его сверхтребования

четверг, 23 мая 2019, 12:17
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Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет предъявлял ряд требований политической верхушке государства и духовенству в ходе передачи Украине Томоса об автокефалии ПЦУ.

Об этом в интервью для корреспондента "Апострофа" рассказал бывший глава Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Макарий.

Он подчеркнул, что среди духовенства не было инициатив и даже разговоров относительно отстранения Филарета от Синода ПЦУ, даже несмотря на его сложновыполнимые требования по вопросам укрепления власти в руках митрополита.

"Я заявляю, что даже разговора не было об отстранении владыки Филарета. Другие архиереи вам то же покажут. Были другие вопросы. В частности, митрополит Винницкий и Барский Симеон (перешел от УПЦ к ПЦУ -" Апостроф ") говорил, что город Киев нужно закрепить за Предстоятелем Епифанием, а Киевскую епархию за владыкой Филаретом, на что Филарет ответил: Епифаний будет иметь то, чего к этому времени имел", - отметил он.

По словам священнослужителя, в числе требований Филарета были и гарантии от духовенства относительно голосования, причем именно за будущего митрополита Епифания. Президенту Петру Порошенко по словам экс-главы УАПЦ, пришлось также "агитировать" перед Синодом.

"Президент Порошенко трижды вызывал меня. Прихожу - они сидят в комнате по сторонам Порошенко в углу, а владыка Филарет - у стены и ставит условия: одно за другим. Сначала, чтобы митрополит Михаил (митрополит Волынский и Луцкий - "Апостроф") снял свою кандидатуру на Предстоятеля. А почему митрополит Михаил как архиерей Киевского Патриархата не может выдвигаться, владыка Филарет не объяснял ... Тот согласился на это перед вторым туром. меня снова позвали на разговор. На этот раз Филарет требовал от меня гарантий, что архиереи УАПЦ будут голосовать за митрополита Епифания. Я объяснил, что это невозможно при тайном голосовании. Но он настаивал на своем. Уже и президент Порошенко просил меня поговорить с архиереями. Но архиереи ответы мне не дали. А у Филарета возникла еще одно требование. И уже не выдержал я, сказав ему, что нельзя ставить столько требований, когда под Софией на площади ждут люди", - сказал священник.

Также, как утверждает митрополит Макарий, на тот момент глава Украинской православной церкви Киевского патриархата ставил условия церквям относительно их кандидатов на пост митрополита.

"Три церкви выдвигали своего кандидата на предстоятеля. От УПЦ (КП) был митрополит Епифаний, от УПЦ (МП) - митрополит Симеон, мы также должны были предложить кого-то из архиереев. Филарет говорил, что он слышал, что УАПЦ будут выдвигать епископа Иллариона Рудника (епископ Эдмонтонский УПЦ Канады Константинопольского патриархата, - "Апостроф"). Он считал, что нужно выбирать кого-то из украинских архиереев. Из епископов УАПЦ никто не хотел. Наконец я уговорил архиепископа Харьковского и Полтавского Афанасия, и то как добрый человек и архиерей согласился, ч бы только не срывать Собор ", - рассказал митрополит.

Как сообщал "Апостроф", почетный патриарх Филарет во время создания ПЦУ не предоставил документы для ликвидации УПЦ (КП), поэтому церковные иерархи в Украине допускали возможность скандала.

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