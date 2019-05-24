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Украинцев предупредили про ураганы с грозами и градом: опубликована карта

пятница, 24 мая 2019, 10:23
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24 мая западные области Украины накроют грозы, в то же время в остальных регионах страны также ожидаются осадки.

Как говорится на сайте Укргидрометцентра, грозы ожидаются в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Здесь синоптики прогнозируют град и порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

При этом погода по всей стране будет теплой.

Температура воздуха днем в Украине в среднем достигнет +21 +27 градусов, в то время как на западе будет немного прохладнее – +17 +23 градуса.

В Киеве также ожидается дождь. Температура воздуха днем здесь до +25 +26 градусов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ближайшие трое суток, до конца текущей недели, украинцев ожидают дожди с грозами.

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