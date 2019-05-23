Украинцев опечалили бесперспективной погодой до конца недели: кому повезет

В ближайшие трое суток, до конца текущей недели, украинцев ожидают дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в на большей территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, 26 мая на востоке страны сильные дожди и ливни.

Температура ночью 11-17 тепла, днем +20 +26; в западных областях ночью +7 + 12, днем столбики термометров покажут 17-22 градуса выше нуля.

Ранее сообщалось, что 21 мая в Ивано-Франковской области из-за сильных ливней затоплены ряд населенных пунктов.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Ни дня без дождей: синоптики рассказали о сюрпризах погоды на неделю.