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Два года после трагедии: в сети рассказали историю девушки, пострадавшей в ДТП с Зайцевой
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Два года после трагедии: в сети рассказали историю девушки, пострадавшей в ДТП с Зайцевой

пятница, 24 мая 2019, 09:22
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Одной из пострадавших в аварии на улице Сумская стала Анна, которая была волонтером на Донбассе.

Об этом сообщает журналистка Юлия Давыдова на своей странице в Facebook.

"О том, что в аварии на Сумской пострадала моя хорошая знакомая, я узнала на седьмой или десятый день. После разговора с ее мамой по телефону примчалась к ним в больницу. У Ани была перебинтована голова, ее волосы слиплись в один комок от крови, а из-за травмированной ноги приходилось чередовать костыль с инвалидной коляской", - поделилась журналистка.

Также он рассказала, что Аня в то время, когда ей самой нужна была помощь, предлагала ее соседке по палате. Та лежала после операции, а Аня интересовалась, что ей принести или подать.

"Я поражалась, как с ее набором травм ей хватало сил на озабоченность проблемами других", - отметила Давыдова.

Также девушка рассказала историю Ани о том, что она была волонтером в пограничном городе Газиантеп (Турция), где два или три месяца помогала в лагере для сирийских беженцев. А раньше она занималась вопросами переселенцев с Донбасса.

"Но когда всплеск массовой помощи всем пострадавшим в аварии приутих, а проблемы никуда не исчезли и умножились, я сто раз предлагала Ане возобновить сбор средств и разместить реквизиты в новости, но Аня сильная и упрямая: у нее лучше получается отдавать и куда хуже брать", - написала журналистка.

Она отметила, что полгода ходила на судебные заседания по делу о ДТП на Сумской и отписывала оттуда новости. Вместе с Анной Юлия обсуждала ход этих событий, здоровье, но никогда не касалась темы ее психологическое состояние.

"Сегодня на спектакле "За пандусом", где Аня выступила соавтором, я кое-что поняла. В несколькоминутном видео, в котором она объясняет, каково ей сейчас переходить дороги, даже когда все машины и справа, и слева останавливаются. Даже когда на светофоре зелёный, а водители машут рукой "иди уже". Когда ты все-таки решился на "пять шагов", но от мысли об обратных ещё пяти все сжимается внутри", - поделилась Давыдова.

Она поблагодарила также Анну за то, что она отважилась поделиться своей болью и снова о ней напомнила людям.

"Спустя почти два года резонанс на апелляцию Зайцевой уже не такой мощный, если он вообще есть. У города и страны произошли новые встряски, у людей прибавилось своих проблем. Но поверьте, если бы не общественное давление тогда, решение суда первой инстанции уже могло быть таким, какого сейчас добивается защита Зайцевой в апелляционном обжаловании", - констатировала работник СМИ.

Как сообщал "Апостроф", харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства резонансного смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове.

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